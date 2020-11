Argentinier nehmen Abschied von Diego Maradona vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 00:51s - Veröffentlicht: Buenos Aires, 26.11.20: Millionen Menschen auf der ganzen Welt trauern um Diego Maradona. Tausende Trauernde kamen in der Hauptstadt Buenos Aires am La Bombonera genannten Stadion zusammen, um ihres Idols zu gedenken. Maradona starb am Mittwoch im Alter von nur 60 Jahren in seinem Haus in Tigre nördlich von Buenos Aires an einem Herzinfarkt. Herbeigerufene SanitĂ€ter konnten ihn nicht wiederbeleben. Erst vor zwei Wochen war er aus dem Krankenhaus entlassen worden, nachdem ihn Ärzte dort wegen einer Gehirnblutung operiert hatten. Der Leichnam des argentinischen Fußball-Legende ist am Donnerstag im Regierungspalast in der Hauptstadt aufgebahrt worden. Staatschef Alberto FernĂĄndez hatte eine dreitĂ€gige Staatstrauer angeordnet. Die Regierung rechnet mit bis zu einer Millionen TrauergĂ€sten. Angesichts der Corona-Pandemie riefen die Behörden die Menschen dazu auf, Schutzmaßnahmen einzuhalten.