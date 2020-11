So reagiert die Deutsche Bahn auf die neuen Corona-Beschlüsse vor 4 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:56s - Veröffentlicht: Ab sofort gelten in der Deutschen Bahn schärfere Regeln. Einzelreisende bekommen Fensterplätze zugewiesen. Sitzgruppen können nur noch diagonal belegt werden.