US-Pharmakonzern will Impfstoff-Zulassung auf EU-Ebene beantragen am 30.11.2020 < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - LÀnge: 01:38s - Veröffentlicht: Noch vor Pfizer, Biontech und Co.: Der US-Pharmakonzern "Moderna" will die Zulassung seines Corona-Impfstoffs auf EU-Ebene bei der EuropÀischen Arzneimittelbehörde beantragen.