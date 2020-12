Formel-1-Star Lewis Hamilton mit Coronavirus infiziert vor 3 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - LĂ€nge: 01:14s - Veröffentlicht: Der Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Am bevorstehenden Großen Preis von Sakhir in Bahrain kann er somit nicht teilnehmen.