Darf man im Netz alles sagen?

Was man im Netz sagen darf, ist gesetzlich geregelt. Besonders in den USA und auch vielen Ländern der EU ist die Meinungsfreiheit gut geschützt. Doch gilt die auch für Hassrede?



