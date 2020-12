Der neue Dacia Sandero - Erste Dacia Modelle mit neuer Lichtsignatur und LED-Scheinwerfern vor 17 Stunden < > Embed Quelle: AutoMotoTV Deutschland - LĂ€nge: 02:15s - Veröffentlicht: Das Gesicht von Dacia Sandero und Sandero Stepway prĂ€gt darĂŒber hinaus die neue, unverwechselbare Dacia Lichtsignatur mit LED-Tagfahrlichtern in Form eines waagerechten Y, was zusĂ€tzlich zur breiten Spur und den ausgeprĂ€gten Schultern beide Modelle nochmals breiter und athletischer wirken lĂ€sst. Die markante Grafik findet sich in Form eines doppelten Y auch in den weit außen angeordneten RĂŒcklichtern.



