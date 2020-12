Rebecca Mir: Ihr Baby macht schon Ansagen im Bauch vor 3 Wochen < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:06s - Veröffentlicht: Rebecca Mir und „Let’s-Dance“-Tanzprofi Massimo Sinató erwarten Nachwuchs. Nicht nur die beiden warten schon ungeduldig auf ihr erstes gemeinsames Baby, sondern auch der kleine Untermieter scheint ziemlich ungeduldig zu sein und macht jetzt schon deutliche Ansagen, wie Rebecca nun in einem Interview verriet.



