US-Wahlstreit: entscheidet jetzt der Supreme Court? vor 19 Stunden < > Embed Quelle: DPA - L├Ąnge: 01:04s - Ver├Âffentlicht: Washington, 11.12.20: Im Streit um den Ausgang der US-Pr├Ąsidentenwahl bauen sich die Fronten vor dem Obersten Gericht auf. Am Donnerstag ersuchten sechs weitere Bundesstaaten die Erlaubnis, sich der Klage von Texas anzuschlie├čen, mit der der Sieg von Joe Biden gegen Amtsinhaber Donald Trump gekippt werden soll. Zugleich brachten 22 Bundesstaaten und US-Territorien ihre Argumente gegen die texanische Klage ein. Zuvor beantragte auch Trump bereits, sich der Klage anschlie├čen zu d├╝rfen. Nachdem die Anw├Ąlte von Trump und seiner Unterst├╝tzer bereits in mehr als 50 F├Ąllen mit Klagen gegen die Ergebnisse der Wahl vor Gerichten in verschiedenen Bundesstaaten unterlegen waren, zeichnet sich damit nun die entscheidende juristische Schlacht vor dem Supreme Court ab. Bisher ist offen, ob der Oberste Gericht die Klage ├╝berhaupt annimmt. Trump behauptet seit der Wahl am 3. November, er sei lediglich durch massiven Betrug zu Gunsten Bidens um den Sieg gebracht worden. ├ťberzeugende Belege daf├╝r legten weder er noch seine Anw├Ąlte vor, Neuausz├Ąhlungen in einzelnen Bundesstaaten best├Ątigten Bidens Sieg.



