Ariana Grande gibt Verlobung bekannt vor 5 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:17s - Veröffentlicht: Was für eine Überraschung zum Jahresende: Ariana Grande hat via Instagram bekanntgegeben, dass sie und ihr Freund Dalton Gomez sich verlobt haben. Ihren Ring zeigte sie auch ganz stolz.