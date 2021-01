Erdrutsch bei Oslo: Retter bergen zweite Leiche - zwei Kinder vermisst vor 3 Tagen < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 01:10s - Veröffentlicht: Die Rettungskräfte im südnorwegischen Ask haben ein zweites Todesofer in den Schnee- und Erdmassen ausfindig gemacht. Sie bestreiten bei Minustemperaturen einen Kampf gegen die Zeit.



