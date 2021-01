Greta Thunberg wird 18 - Keine Kompromisse im Klimakampf vor 2 Tagen < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 00:58s - Veröffentlicht: Stockholm, 03.01,21: Wieder und wieder hat Greta Thunberg darauf hingewiesen, dass es nicht die Verantwortung von Kindern sein könne, die Erde vor der drohenden Klimakatastrophe zu retten. Schon 2019 sagte die junge Schwedin: «Ich bin zu jung fĂŒr das hier. Wir Kinder sollten das nicht tun mĂŒssen.» Ein Kind ist Thunberg nun nicht mehr. An diesem Sonntag wird die weltberĂŒhmte Klimaaktivistin nĂ€mlich 18 Jahre alt. Das ist auch in Schweden mit der VolljĂ€hrigkeit verbunden, und einer Reihe von Rechten: Alleine Auto fahren zum Beispiel, heiraten - und wĂ€hlen, was fĂŒr sie wohl besonders wichtig sein wird. «Jede Wahl ist eine Klimawahl», hat Thunberg öfter gesagt. Am Kampf gegen die Klimakrise, an dessen Spitze sie sich im wahrsten Sinne des Wortes im Sommer 2018 gesetzt hat, Ă€ndert sich fĂŒr Thunberg mit der VolljĂ€hrigkeit nichts. Sie dringt unvermindert darauf, dass die Klima- und Umweltkrise wie eine wirkliche Krise behandelt werden mĂŒsse - und zwar sofort.



