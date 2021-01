Fans trauern um Bond-Girl Tanya Roberts vor 3 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:14s - Veröffentlicht: Mit "Drei Engel für Charlie" gelang ihr der Durchbruch, als Bond-Girl Stacey Stutton wurde sie an der Seite von Roger Moore weltberühmt: Nun ist Tanya Roberts gestorben.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen