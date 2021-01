"Police Academy"-Star Marion Ramsey mit 73 Jahren verstorben vor 20 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 00:44s - Veröffentlicht: Die US-Schauspielerin Marion Ramsey ist am Donnerstag im Alter von 73 Jahren in ihrem Haus in Los Angeles gestorben. Bekannt wurde sie durch die "Police Academy"-Filme.