Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sind schon seit ein paar Monaten kein Paar mehr, doch nun spekulieren die Fans der beiden fleißig, ob sie wieder zusammen sind. Denn nachdem Pie positiv auf das Coronavirus getestet wurde, musste seine Ex in Quarantäne.



