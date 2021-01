Merkel: Twitter-Sperrung von Trump ist problematisch vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - L├Ąnge: 00:52s - Ver├Âffentlicht: Berlin, 11.01.21: Die Bundesregierung sieht die Sperrung des Twitter-Kontos von US-Pr├Ąsident Donald Trump kritisch. Laut Regierungssprecher Steffen Seibert, w├╝rden die Betreiber sozialer Netzwerke zwar Verantwortung daf├╝r tragen, dass die politische Kommunikation nicht mit Hass und Anstiftung zu Gewalt vergiftet werde. Die Meinungsfreiheit als Grundrecht von elementarer Bedeutung k├Ânne aber nur durch den Gesetzgeber, nicht nach der Ma├čgabe von Unternehmen eingeschr├Ąnkt werden. Deswegen sehe Kanzlerin Angela Merkel es als problematisch an, dass die Konten des US-Pr├Ąsidenten dauerhaft geschlossen worden seien. Twitter versah zuletzt immer mehr Tweets von Donald Trump mit Warnhinweisen. Nach der Erst├╝rmung des Kapitols durch Trump-Anh├Ąnger am Mittwoch zog das Unternehmen die Rei├čleine. Wegen des ┬źRisikos einer weiteren Anstiftung zur Gewalt┬╗ sperrte Twitter seinen Account dauerhaft.



