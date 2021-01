Nahverkehr und Einzelhandel: FFP2-Maskenpflicht in Bayern vor 15 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:55s - Veröffentlicht: München, 12.01.20: In Bayern gilt vom kommenden Montag an eine Pflicht zum Tragen von sogenannten FFP2-Masken im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel. Das hat das Kabinett am Dienstag in München beschlossen. Insgesamt sprach Söder angesichts etwas zurückgehender Corona-Zahlen von einer «verhalten positiven Tendenz». Binnen 24 Stunden habe es in Bayern 1740 Neuinfektionen gegeben - fast 500 weniger als vor einer Woche. Noch sei aber unklar, wie sich die Ferien auswirken. Dies werde man endgültig wohl gegen Ende dieser Woche sehen.