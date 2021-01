Pence lehnt Absetzung Trumps per Verfassungszusatz ab vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:56s - Veröffentlicht: Washington, 13.01.21: Der amtierende US-Vizepräsident Mike Pence hat eine sofortige Absetzung des Präsidenten Donald Trump über einen Zusatzartikel der Verfassung offiziell abgelehnt. In einem am Dienstag veröffentlichten Schreiben an die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, legte Pence seine Gründe dafür dar. Ein solches Vorgehen sei weder im Interesse der Nation noch im Einklang mit der Verfassung. Außerdem schrieb er, nach den - so wörtlich - «fürchterlichen» und «tragischen» Ereignissen der vergangenen Woche gehe es nun darum zusammenzukommen, das Land zu «heilen» und eine geordnete Amtsübergabe an Joe Biden zu gewährleisten. Am Mittwoch vergangener Woche waren aufgebrachte Trump-Anhänger - nach einer Rede Trumps gewaltsam in das Kapitol eingedrungen. Die Demokraten machen Trump persönlich für die Ausschreitungen verantwortlich. Sie haben - parallel zu dem Aufruf an Pence - Vorbereitungen für ein parlamentarisches Amtsenthebungsverfahren gegen Trump in Gang gesetzt.