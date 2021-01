Dieser „Bridgerton“-Star war in „Harry Potter“ dabei vor 4 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:08s - Veröffentlicht: Zuletzt kam man an der Serie „Bridgerton“ nicht vorbei. Auch die Schauspieler der Serie sind gefragt wie nie. Einer von ihnen hat sogar schon einmal bei „Harry Potter“ mitgespielt. Dabei geht es um Regé-Jean Page.