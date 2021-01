FFP2-Masken: DAS muss man beim Kauf beachten vor 3 Stunden < > Embed Quelle: Wirtschaft - Freshclip GmbH - Länge: 01:24s - Veröffentlicht: Die Coronaregeln in Bayern werden verschärft: Ab dem 18. Januar 2021 ist es Pflicht, FFP2-Masken im Nahverkehr und Handel zu tragen. Doch was ist so besonders an diesen Masken und was sollte man vor dem Kauf beachten? Im Video gibt’s alle Details.



