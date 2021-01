CDU-Parteitag beginnt - Vorsitz-Wahl am Samstag vor 5 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:04s - Veröffentlicht: Berlin, 15.01.21: Nach knapp einjähriger Hängepartie startet an diesem Freitagabend der digitale CDU-Parteitag zur Wahl eines neuen Vorsitzenden. Unter anderem sind Reden der scheidenden Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer sowie digitale Grußworte etwa von Kanzlerin Angela Merkel geplant - der neue Parteichef soll dann am Samstagvormittag gewählt werden. Die CDU will als erste Partei in Deutschland ihren Vorsitzenden online bestimmen. Neben NRW-Ministerpräsident Armin Laschet treten Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der Außenpolitiker Norbert Röttgen zur Wahl an. Ist der neue CDU-Vorsitzende gewählt, dürfte in der Union rasch die Diskussion über den richtigen Kanzlerkandidaten an Schwung gewinnen. In den vergangenen Monaten lag bei Umfragen zu diesem Thema regelmäßig der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Markus Söder vorne - Söder selbst hat allerdings bisher öffentlich keine Ambitionen auf das Kanzleramt deutlich gemacht. Vor Beginn der Veranstaltung demonstrierte Fridays for Future vor der CDU-Parteizentrale in Berlin. Ihrer Ansicht nach setzt sich keiner der Kandidaten für den Vorsitz konsequent für Klimaschutz ein.