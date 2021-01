Studie zeigt erste Erfolge bei Israels Corona-Impfkampagne vor 2 Wochen < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 00:56s - Veröffentlicht: Tel Aviv, 18.01.21: Einen Monat nach Beginn der massiven Corona-Impfkampagne in Israel zeigen erste Studienergebnisse, dass das Vakzin die Zahl von Neuinfektionen deutlich senkt. Bereits zwei Wochen nach der ersten Dosis des Biontech-Pifzer-Impfstoffs war die Zahl der positiven Corona-Tests bei ĂŒber 60-JĂ€hrigen signifikant niedriger. Das ergab eine Studie der grĂ¶ĂŸten Krankenkasse des Landes. FĂŒr einen vollstĂ€ndigen Schutz sind eigentlich zwei Dosen des Impfstoffs nötig. Verglichen wurde eine Gruppe von rund 200 000 Geimpften ĂŒber 60 mit einer gleich großen und gleichaltrigen Gruppe Nicht-Geimpfter. Der Anteil der positiv Getesteten war in der geimpften Gruppe rund ein Drittel niedriger als in der nicht geimpften Gruppe. Israel gilt mit seiner rasanten Impfkampagne als Vorreiter. Mehr als zwei Millionen Menschen haben bereits die erste und rund eine Viertelmillion die zweite Impfdosis erhalten.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen