Corona-Gipfel: Erste Details und erhebliche Unstimmigkeiten durchgesickert - Änderung bei Radius-Regel? vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Ippen Digital GmbH & Co. KG - Länge: 01:12s - Veröffentlicht: Auf dem Corona-Gipfel am Dienstag wird Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten eine Verlängerung des Lockdowns beschließen. Details sind bereits durchgesickert.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen