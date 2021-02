Kein Ski mehr in dieser Saison am 20.01.2021 < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 01:30s - Veröffentlicht: Ende der Woche will die französische Regierung ihre Entscheidung über eine mögliche Öffnung der Skigebiete bekannt geben. Doch es sieht nicht danach aus. Ein Drama für die Branche, die inständig darauf gehofft hatte. Anfang Februar beginnen die Winterferien.