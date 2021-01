"Keine Zeit zu verlieren": Das sind Joe Bidens erste Amtshandlungen vor 3 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - LĂ€nge: 01:38s - Veröffentlicht: Joe Biden ist erst seit wenigen Stunden neuer US-PrĂ€sident - und hat schon erste Entscheidungen getroffen. Unter anderem kĂŒndigte er eine 100-tĂ€gige Maskenpflicht an.



