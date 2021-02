Studentenprotest in Griechenland: "Keine Polizisten an den Unis" vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Euronews German - LÀnge: 01:16s - Veröffentlicht: Studenten gehen auf die Barrikaden: in mehreren griechischen StÀdten demonstrieren sie in den InnenstÀdten. Hintergrund ist ein Gesetzesentwurf, der Polizisten auf dem Campus vorsieht.