Kanzleramtschef: Mutation wird in Deutschland dominante Form vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - L├Ąnge: 00:46s - Ver├Âffentlicht: Berlin, 25.01.21: Kanzleramtschef Helge Braun geht davon aus, dass die bislang vor allem in Gro├čbritannien verbreitete Mutation des Coronavirus auch in Deutschland zur dominanten Form werden wird. Umso wichtiger sei es deshalb nun, die Infektionszahlen sehr stark zu senken und damit einer weiteren Verbreitung der Mutation die Grundlage zu entziehen. Ansonsten w├╝rde man nach Brauns Ansicht hierzulande Probleme bekommen. Angesichts dessen werden Forderungen nach einem h├Ąrteren Lockdown als bisher laut. Dies sei Politikern zufolge notwendig, um einen steilen Anstieg der Infektionszahlen in Deutschland zu verhindern. Die Virus-Mutation war bisher vor allem in Gro├čbritannien aufgetreten. Die Variante ist Experten zufolge leichter ├╝bertragbar als die bislang vorherrschende - ob sie auch t├Âdlicher ist, l├Ąsst sich bislang nicht gesichert sagen.