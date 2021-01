Bayern: Mann verschanzt sich in Wohnung - SEK rückt an vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:52s - Veröffentlicht: Sonnen, 25.01.21: Mann verschanzte sich Montagmorgen in seiner Wohnung in Niederbayern Er sei laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand gewesen Der 40-Jährige drohte damit, um sich zu schießen Deshalb rückte das SEK zusammen mit zwei Hubschraubern an Vier Stunden später wurde der Mann widerstandlos festgenommen Die Polizei fand bei ihm eine Schreckschusswaffe Verletzte gab es bei dem Vorfall keine