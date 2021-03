Was wird wo und wann gelockert? Euronews am Abend am 10.02. am 10.02.2021 < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 28:13s - Veröffentlicht: In Griechenland wird der Lockdown verschärft und vielerorts klagen die Gastronom:innen. Das und die Reportage aus Österreich in Euronews am Abend.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen