Chinese New Year: Mit Harmonie ins Jahr des Büffels vor 6 Stunden < > Embed Quelle: Flying Media - Länge: 02:28s - Veröffentlicht: Das chinesische Neujahrsfest, auch Lunar New Year genannt, ist eines der größten Feste in der chinesischen Kultur und wird in Hongkong nach alter Tradition gefeiert. Jedes neue Jahr steht im Zeichen eines anderen chinesisches Tierkreiszeichens und des damit verbundenen Feng-Shui-Elements.



