Comeback von Sophia Thiel: Hat sie etwa zugenommen? vor 4 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:25s - Veröffentlicht: Sophia Thiel meldete sich kürzlich erstmals nach fast zwei Jahren auf Social Media zurück. Dabei plauderte die Fitness-Ikone aus dem Nähkästchen und sprach auch über ihre aktuelle Form. Hat sie etwa zugenommen? Details zum Comeback in unserem Video.



