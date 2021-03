AstraZeneca: Kaum jemand will den Impfstoff haben vor 2 Wochen < > Embed Quelle: BizDaily - Freshclip GmbH - LÀnge: 01:15s - Veröffentlicht: Einer neuen Studie zufolge sinkt durch den AstraZeneca-Impfstoff die Wahrscheinlichkeit, dass man mit einer Covid-19-Infektion ins Krankenhaus muss, um bis zu 94 Prozent. Beliebt ist das Vakzin dennoch nicht und so bleiben viele Impfdosen liegen.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen