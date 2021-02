Wer tanzt mit wem? Das sind die Paare bei "Let's Dance" vor 4 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 02:08s - Veröffentlicht: In der großen Kennenlernshow von "Let's Dance" haben sich die Paare gefunden. Auch das erste Männer-Paar der Tanzshow steht nun fest.



