Schwerin schwitzt. Es ist der heißeste Sommer seit Jahren. Die Kommissare Lona Mendt und Frank Elling ermitteln im Fall eines Mannes, der mit durchschnittener Kehle kopfüber in seinem Bad aufgehängt wurde. An dieser neuen Mini-Serie ist vieles besonders. Wir stellen sie euch vor und sprechen mit Hauptdarstellerin Petra Schmidt-Schaller.



