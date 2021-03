Kritik bei "Markus Lanz": Darum versagen wir beim Corona-Management vor 5 Tagen < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:56s - Veröffentlicht: In seiner Sendung vom 9. März nahm Talkmaster Markus Lanz das Corona-Management der Bundesregierung unter die Lupe. Dabei geriet Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus unter Druck.



