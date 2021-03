Malu Dreyer (61), eine der starken Frauen der SPD vor 13 Stunden < > Embed Quelle: Euronews German - L├Ąnge: 01:08s - Ver├Âffentlicht: Dank Malu Dreyer kann die SPD mit einiger Hoffnung ins Superwahljahr 2021 starten. Sie geh├Ârt zu den Frauen, die in ihrer Partei die M├Ąnner oft in den Schatten stellen.



