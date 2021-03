CDU in Aufruhr: Angst vor dem Dominoeffekt vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 01:50s - Veröffentlicht: Die CDU steckt in der Krise. So schlecht wie bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben sie in noch nie in diesen Ländern abgeschnitten.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen