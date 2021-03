Sie war auf dem Heimweg: Mord an Sarah Everard (33) sorgt für Debatte vor 10 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:35s - Veröffentlicht: Die Opposition in London verlangt Gesetze, die Frauen besser schützen. Der Mord an #SarahEverard macht die Angst der Frauen sichtbar - und erhöht den Druck auf die Polizei.



