Geheimdienste: Putin half bei US-Wahlen Trump vor 8 Stunden < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 00:50s - Veröffentlicht: Washington 17.03.2021: Russland hat sich bei der US-Wahl im November nach Ansicht der amerikanischen Geheimdienste fĂŒr den damaligen PrĂ€sidenten Donald Trump eingesetzt. Zudem soll es sich bemĂŒht haben, dessen Herausforderer Joe Biden zu schaden. In einem am Dienstag veröffentlichten Bericht aus dem BĂŒro der ameerikanischen Geheimdienstkoordinatorin hieß es: Moskau wollte den Ausgang der Wahl beeinflussen und Unfrieden im Land sĂ€en. Und PrĂ€sident Wladimir Putin und seine Regierung hĂ€tten die Maßnahmen «genehmigt und durchgefĂŒhrt». Das Land habe sich demnach bei seiner Kampagne auf seinen Geheimdienst, staatliche Medien, Internet-Trolls und VerbĂŒndete in der Ukraine gestĂŒtzt. Russland habe sich 2020 außerdem auf Desinformation konzentriert, sich aber im Gegensatz zur Wahl 2016 nicht darum bemĂŒht, die Wahlinfrastruktur in den USA direkt zu untergraben, wie es hieß.