Corona-Lage in Deutschland: RKI-Lagebericht vom 25. März vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:00s - Veröffentlicht: DEUTSCHLAND Corona-Neuinfektionen und Inzidenz steigen weiter 22 657 Neuinfektionen und 228 Todesfälle binnen 24 Stunden Das geht aus den Zahlen des RKI vom Donnerstagmorgen hervor Vor genau einer Woche: 17 504 Infektionen und 227 neue Todesfälle Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag bundesweit bei 113,3 (Vortag: 108,1) Bundesweiter Sieben-Tage-R-Wert laut RKI-Lagebericht: 1,00 (Vortag: 1,04) Bislang 2 713 180 nachgewiesene Infektionen und 75 440 Tote Lockdown wird bis zum 18. April verlängert



