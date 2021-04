Dritte Welle: Spahn und RKI warnen vor wachsender Gefahr vor 1 Woche < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 01:29s - Veröffentlicht: Berlin, 26.03.21: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die BĂŒrger vor den Osterfeiertagen gebeten, sich idealerweise nur draußen mit anderen zu treffen. O-Ton Jens Spahn Bundesgesundheitsminister «Noch ist es noch nicht soweit, noch können wir Ostern nicht gestalten, so wie wir es gewohnt sind, dafĂŒr sind die Infektionszahlen zu hoch und der Impfschutz noch nicht hoch genug. Aber wir sind wahrscheinlich im letzten Teil dieses Pandemiemarathons angekommmen.» Das EindĂ€mmen von Ansteckungen bleibe aber auch bei anziehenden Impfungen wichtig. Momentan stiegen die Zahlen zu schnell, und die ansteckenderen Virusvarianten machten die Lage besonders gefĂ€hrlich. O-Ton Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister «Wenn das so ungebremst weitergeht, laufen wir Gefahr, dass unser Gesundheitssystem im Laufe des April an seine Belastungsgrenzen kommt.» Der Chef des Robert Koch-Instituts , Lothar Wieler, sagte auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit Spahn, dass es vorstellbar sei, dass es 100 000 Neuinfektionen pro Tag gebe, wenn die dritte Welle nicht eingedĂ€mmt werde. O-Ton Lothar Wieler, Robert Koch-Institut «Wir mĂŒssen uns darauf einstellen, dass die Fallzahlen stark steigen und dass wieder mehr Menschen schwer erkranken, dass Kliniken ĂŒberlastet und dass viele Menschen sterben. Wir stehen am Anfang dieser Entwicklung. Wenn wir nicht sofort massiv gegensteuern, dann werden die Folgen gravierend sein.» Laut Wieler könne man die Welle nicht mehr verhindern, aber abflachen. Harte Maßnahmen der Kontaktreduktion seien, so der RKI-Chef weiter, di



