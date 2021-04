Neue Corona-Variante in Afrika entdeckt vor 2 Wochen < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 00:59s - Veröffentlicht: Johannesburg, 01.04.21: In Afrika ist laut der panafrikanischen Gesundheitsbehörde Africa CDC eine neue Corona-Variante registriert worden. Sie ist den Angaben zufolge bei Reisenden aus Tansania in Angola entdeckt worden. Die neue Variante weise bis zu 40 Mutationen auf und gibt der Behörde zufolge Anlass zur Sorge. Noch ist unklar, wie gut Impfstoffe gegen die neue Variante wirken. Laut Africa CDC gibt es nun ein Überwachungssystem in Tansanias NachbarlĂ€ndern, wĂ€hrend die Mutante in SĂŒdafrika untersucht wird. Auf dem Kontinent wurden in 18 LĂ€ndern mittlerweile die hoch ansteckende, zuerst in Großbritannien entdeckte Variante B.1.1.7 nachgewiesen, in 18 weiteren die sĂŒdafrikanische Variante B.1.3.5.1. Seit Beginn der Pandemie wurden den Angaben zufolge rund 4,2 Millionen Corona-Infektionen auf dem afrikanischen Kontinent verzeichnet, das entspricht 3,3 Prozent der weltweit entdeckten Ansteckungen.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen