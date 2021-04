Stiko: Kein Astrazeneca bei Zweitimpfung vor 2 Wochen < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 00:53s - Veröffentlicht: Berlin, 02.04.21: Menschen unter 60 Jahren, die bereits eine erste Impfung mit Astrazeneca erhalten haben, sollen nach einer Empfehlung der StĂ€ndigen Impfkommission fĂŒr die zweite Impfung auf einen sogenannten mRNA-Impfstoff umsteigen. Von dieser Art sind in Deutschland bisher die Vakzine von Biontech und Pfizer sowie Moderna zugelassen. Das Astrazeneca-PrĂ€parat ist hingegen ein sogenannter Vektorimpfstoff. Nach Angaben der Stiko hĂ€tten Tierexperimente bereits gezeigt, dass die Immunreaktion nach einer Impfung mit zwei verschiedenen Stoffen gleich ausfĂ€llt. Noch mĂŒsse man aber wissenschaftlich klĂ€ren, wie gut der Schutz beim Menschen ausfĂ€llt. Bund und LĂ€nder waren am Dienstag einer Empfehlung der Stiko gefolgt, das Astrazeneca-Mittel in der Regel nur noch fĂŒr Menschen ĂŒber 60 einzusetzen. Hintergrund waren seltene FĂ€lle von Hirnvenenthrombosen im zeitliche Zusammenhang zu einer Impfung.



