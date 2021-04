54 Sprossen in den Wiener Himmel vor 4 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - L├Ąnge: 01:18s - Ver├Âffentlicht: Der Wiener Stephansdom hat zu Ostern, der Auferstehung Christi, ein zum Thema passendes Kunstwerk bekommen. Die Himmelsleiter genannte Lichtskulptur besteht aus zwei Teilen, erstreckt sich vom Taufbecken im Inneren und Aussen bis an die Spitze des S├╝dturms auf 136 Meter.



