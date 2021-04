"Ewiger" Putin bis 2036? - Entsprechendes Gesetz ist in Kraft vor 3 Stunden < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 00:55s - Veröffentlicht: Mit der Veröffentlichung auf einem russischen Refgierungsportal ist ein Gesetz in Kraft getreten, das Präsident Wladimir Putin theoretisch Wiederwahlen bis ins Jahr 2036 ermöglicht. Dann wäre Putin 83 Jahre alt.



