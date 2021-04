DSDS-Finale 2021: SO war es ohne Bohlen vor 1 Stunde < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - LĂ€nge: 01:25s - Veröffentlicht: Dieter Bohlen fehlte im DSDS-Finale 2021 offenbar an allen Ecken und Enden. Die Jury war sehr versöhnlich. Die Zuschauerzahlen sind gesunken und Pietro Lombardi glaubt an eine RĂŒckkehr des Pop-Titans.