Corona: Neue Lockerungen in Portugal vor 3 Wochen < > Embed Quelle: DW (Deutsch) - Länge: 02:35s - Veröffentlicht: Nach Monaten im strengen Lockdown genießen die Menschen in Portugal ihre zurückgewonnen Freiheiten. Es ist ein Comeback für das Land, das noch im Januar eine der höchsten Corona-Infektionsraten der Welt aufwies.



