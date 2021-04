Corona-Schnelltests: Experte warnt vor ungenauen Ergebnissen vor 4 Stunden < > Embed Quelle: BizDaily - Freshclip GmbH - Länge: 01:23s - Veröffentlicht: Corona-Schnelltests sind aktuell vielerorts erhältlich, doch offenbar sind diese nicht ganz so genau wie zuvor angenommen. So warnte der Experte Christian Drosten nun vor ungenauen Ergebnissen bei Antigen-Schnelltests.



