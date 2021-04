Impfstoff-Engpass: Brandenburg droht Stopp der Erstimpfungen vor 5 Stunden < > Embed Quelle: DPA - EMEA - Länge: 00:43s - Veröffentlicht: Potsdam, 14.04.21: Engpässen bei der Lieferung von Impfstoffen in Brandenburg - Erstimpfungen für Biontech und Moderna könnten nach Angaben der Landesregierung in den nächsten Wochen auf Null gefahren werden. Innenminister Michael Stübgen äußerte sich dazu am Mittwoch in einer Sitzung von Gesundheits- und Innenausschuss des Landtags. «Wir werden keine Erstimpfungstermine mehr herausgeben, um wenigstens - soweit es irgend geht - mit den vorhandenen Biontech- und Moderna-Dosen die Kompensation der Zweitimpfungen zu Astrazeneca durchhalten zu können». Nötig seien in den nächsten vier Wochen 62 000 Impfdosen von Biontech und Moderna. Diesen Impfstoff hätten sie derzeit leider nicht. Er forderte eine Erhöhung der zugesagten Mengen des Bundes.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen