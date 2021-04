Ausgangssperre wegen Corona? Laut Statistik macht sie kaum Sinn vor 5 Stunden < > Embed Quelle: BizDaily - Freshclip GmbH - Länge: 01:36s - Veröffentlicht: Die Bundesregierung hat mit dem neuen Infektionsschutzgesetz drastischere Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie geplant. So könnte es für bestimmte Landkreise sogar zu einer Ausgangssperre in den Abendstunden kommen. Doch neusten Statistiken zu Folge macht diese Maßnahme kaum Sinn.



