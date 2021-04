Karl Lauterbach: "Werden sehr lange in diesem Lockdown bleiben" vor 3 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:28s - Veröffentlicht: Karl Lauterbach prognostiziert trotz geplanter bundesweiter Notbremse einen Anstieg der Corona-Infektionszahlen. Bei "Maybrit Illner" machte er eine düstere Prognose.



